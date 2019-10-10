مال وأعمال

قال تقرير شركة الوطني للاستثمار أن سوق السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي اقترب من تحقيق أفضل أداء لها منذ سنة 2010. فقد حقق مؤشر Bloomberg Barclays لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بلغ 15.2% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2019. ويُعنى هذا المؤشر بقياس حركة السندات والصكوك الصادرة عن كيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية. ويعود الفضل في هذا الأداء الاستثنائي الى التراجع الحاد في العائدات العالمية، كما يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التي طرأت على السياسة النقدية الأميركية، اذ أثر خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي على كل الأصول المقومة بالدولار.

وأشار التقرير الى أن التراجع في العائدات على سندات الخزانة الأميركية، سواء ان كان ناتجا عن تغير السياسة النقدية أو التغير في الآفاق الاقتصادية، يؤدي الى ارتفاع أسعار السندات المقومة بالدولار الأميركي بسبب طبيعة العلاقة المعكوسة بين مستويات الفائدة وأسعار السندات.

وذكر تقرير الوطني للاستثمار أن أداء منطقة مجلس التعاون الخليجي تميز عن أداء المناطق النظيرة الحاصلة على تصنيف مماثل على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، حقق مؤشر سندات الشركات الأميركية التي تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية ارتفاعا وصل الى 13.9% منذ بداية العام حتى أواخر أغسطس، بينما شهد مؤشر الأسواق الناشئة للدول ذات التصنيف المماثل ارتفاعاً وصل الى 13.3% خلال نفس الفترة، وهو ما يقل بواقع نقطة الى نقطتين مئويتين عن سوق مجلس التعاون الخليجي. ويجدر الاشارة الى أن هذا الأداء الجيد نسبياً قد تحقق بالرغم من تصاعد حدة التوترات السياسية في المنطقة وركود أسعار النفط، وقد ساعد بذلك قرار مؤسسة جي بي مورغان بضم خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي الى مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة العالمي.

أصول مهمة

في أعقاب قرار مؤسسة جي بي مورغان بادراج خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة والمعروف بمؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي (JP Morgan EMBIG)، ارتفع مجموع وزن دول مجلس التعاون الخليجي الى 15% وهو ما رفع اجمالي وزن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى نحو 20%. وقد أثمر قرار الضم عن تدفق استثمارات ضخمة الى سوق أدوات الدين في المنطقة تقدر بين 25 و30 مليار دولار أميركي. وقد ساعدت هذه الزيادة في الطلب على تقليل الفارق بين أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي واسعار الفائدة لسندات الخزانة في الولايات المتحدة، مما دفع بأداء الأسواق الاقليمية لتتفوق على نظيراتها العالمية.

سوق مهيأة للنمو

يوجد توافق واسع في الآراء مفاده أن وتيرة اصدارات الصكوك والسندات في المنطقة ستبقى مرتفعة في المستقبل القريب نظراً للتفاوت في الميزانيات بين الايرادات والنفقات، حيث زاد حجم العجز في المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اطلاقها برامج انفاق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي واتخاذ خطوات جريئة لتنويع اقتصاداتها بحيث لا تقتصر على النفط. لكن هذه الخطوات أدت الى زيادة في الاقتراض - بتشجيع من انخفاض مستويات الفائدة - وبالتالي زيادة مديونياتها.

ومن ناحية أخرى، شهدت اصدارات الصكوك زيادة مستمرة، حيث تسعى الاقتصادات الى تنويع مصادر تمويلها وتطوير سوق الديون الاسلامية. وقد وصل حجم اصدارات الصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ما يقارب 20% من مجموع اصداراتها في العامين الأخيرين، بعد أن كان حجمها 15% في 2016. وقد تم اصدار نحو 45 مليار دولار من الصكوك منذ 2017.

