مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية (الناقل الوطني) تقدم معدل انضباط مواعيد وصول رحلاتها الى مطار الكويت الدولي خلال شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 96 في المئة مقابل 93 في المئة في اغسطس.

وقالت (الخطوط الجوية) في بيان صحافي انها حققت المركز الرابع في معدل انضباط المواعيد من بين 169 شركة طيران في الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا بحسب وكالة (او.ايه.جي) البريطانية المتخصصة في التحقق من الاداء الانتاجي لقطاعات الطيران المدني.

واشارت الى ان شغل هذه المرتبة المتقدمة بين كبريات شركات الطيران العالمية يعكس حسن تطبيق سياسات الالتزام بدقة وانضباط المواعيد مؤكدة سعيها لتحقيق المزيد من التقدم في شتى معايير الاداء.

وتأسست (الكويتية) عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 49 وجهة حول العالم.

