مال وأعمال

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية العدد الجديد من مجلة «البراق» لشهري أكتوبر - نوفمبر 2019. وذلك في اطار حرصها المتواصل والمستمر على اطلاع المسافرين ومتابعيها على أهم وآخر أخبارها والتقارير السياحية المنوعة،

وفي هذا الشأن، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية، ورئيس تحرير مجلة البراق، فايز العنزي أن عدد مجلة «البراق» لشهري اكتوبر نوفمبر 2019 يحتوي على العديد من المواضيع والتقارير واللقاءات الحصرية والشيقة والمميزة، مبيناً أن العدد الحالي يسلط الضوء على مدينة باكو الأذربيجانية احدى وجهات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة حيث تعتبر «باكو» احدى المدن الثقافية والحضارية بامتياز.

وأضاف العنزي أن الاصدار يتضمن كذلك أحد أهم الأماكن الفنية داخل الكويت، وهو متحف عاشق التراث والآثار الكويتي الراحل طارق رجب، الذي كان يهدف بمتحفه الى تعريف الأجيال الصاعدة بحضارتنا الاسلامية وهويتنا العربية، والذي يعد مقصدا لكل الباحثين والمهتمين في مجال التراث الاسلامي، كما تستضيف «البراق» الفنان الكبير سعد الفرج الذي رسمت بساطته ملامح شخصيته وساهمت عفويته وتلقائيته في تربعه على عرش قلوب جماهيره.

وتابع العنزي: «يتضمن الاصدار آخر وأهم أخبار الخطوط الجوية الكويتية مثل استلام ووصول أولى طائرات الخطوط الجوية الكويتية (كاظمة) من طراز ايرباص A320neo والتي تعد ضمن 15 طائرة من نفس النوع سيتم استلامها توالياً حتى عام 2026، كما تحتفل «الكويتية» مع الادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لخدمات المطارات بمناسبة مرور عام على تشغيل مبنى الركاب رقم 4 كذلك يسلط العدد الحالي الضوء على انجازات الشركة خلال الشهرين الماضيين، كتحقيق «الكويتية» مراكز متقدمة في انضباط المواعيد وصلت الى المركز التاسع بين 175 شركة طيران عالمية والاولى في الشرق الاوسط وذلك وفقاً لوكالة (OAG) البريطانية، وحصول «الكويتية» على تصنيف 5 نجوم من منظمة APEX Official Airline Ratings للعام 2019، واستكمال تسيير جميع رحلات «الكويتية» من مبنى الركاب رقم 4 متضمنة رحلة نيويورك، وتولي الكويتية لخدمات المناولة لطيران (غو اير) الهندي في مطار الكويت الدولي T1 وأخيراً تستضيف البراق أحد رواد العمل في الخطوط الجوية الكويتية وهو خالد الشعلان مستشار دائرة التجهيزات والمشتريات الأسبق الذي عاصر وشهد مراحل عديدة في تطوير الكويتية».

