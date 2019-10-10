مال وأعمال

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان أسعار النفط أنهت تداولات شهر سبتمبر عند نفس المستويات أو أدنى من تلك التي سجلتها عشية الهجوم على البنية التحتية لقطاع النفط السعودي. وأنهى كل من مزيج خام برنت وغرب تكساس الوسيط، الخامان القياسيان لأسعار النفط، تداولات سبتمبر عند مستوى 60.78 دولاراً (+ 0.68% على أساس شهري، + 13 % على أساس سنوي) و54.1 دولاراً للبرميل (-1.9% على أساس شهري، + 19.1% على أساس سنوي)، على التوالي.

وبذلك، تم محو جميع المكاسب التي تحققت في أعقاب الهجوم على منشآت محطة معالجة بقيق وحقل خريص، ومنذ ذلك الحين، انخفض مزيج خام برنت دون مستوى 60 دولاراً ليغلق عند 58.4 مليار دولار بنهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أغسطس.

كما برزت مجدداً على الساحة المخاوف المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي وما لذلك من أثر على الطلب على النفط - ليسهم في تعزيز المعنويات السلبية. ويعزى التراجع الأخير لأسعار النفط الى صدور تقرير الوظائف وبيانات قطاع التصنيع الأميركي والتي كانت أضعف مما كان متوقعاً. وذلك بالاضافة الى أنباء عن قيام حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة واوروبا وفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية، هذا الى جانب التدابير المفروضة على الصين ما عزز امكانية تأثر الاقتصاد العالمي سلباً.

تسببت هجمات 14 سبتمبر على منشآت النفط السعودية في بقيق وحقل خريص في خفض الانتاج السعودي بواقع 5.7 ملايين برميل يومياً، بما يعادل حوالي نصف الطاقة الانتاجية للمملكة و5% من امدادات النفط العالمية. وسرعان ما تخطى نمو سعر مزيج خام برنت أكثر من 20% بعد افتتاح الأسواق عقب الهجوم.

أبقت الوكالة الدولية للطاقة على توقعات نمو الطلب على النفط لعامي 2019 و2020 دون تغيير عند مستوى 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يومياً على التوالي. وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام 2019 احدى أضعف معدلات نمو الطلب على أساس نصف سنوي (0.5 مليون برميل يومياً) منذ العام 2008 في ظل تدهور العلاقات التجارية العالمية.

هذا وتواصل مخزونات النفط التجارية العالمية (مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) ارتفاعها، مسجلة نمواً للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت 2,931 مليون برميل يومياً في يوليو. كما بلغت مستويات المخزون النفطي أعلى مستوياتها منذ ما يقارب عامين، كما انها تخطت متوسط الخمس سنوات بواقع 19.7 مليون برميل، وهو أحد الأهداف التي تسعى الأوبك لتحقيقها.

انخفض معدل التزام الأوبك وحلفائها الى 116.5% في أغسطس مقابل 142.5% في يوليو في ظل قيام كل من روسيا والسعودية ونيجيريا والعراق بزيادة الانتاج.

