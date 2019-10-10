مال وأعمال

وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية عقد الدراسة الاستشارية بشأن تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ مع المكتب الاستشاري العالمي CH2M HILL/ International B.V بالتعاون مع المكتب الاستشاري المحلي لدار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية .

وحضر توقيع العقد كل من الشيخ يوسف العبدالله مدير عام مؤسسة الموانئ والمهندس عيسى عبدالله الملا مساعد المدير العام للعمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف وناصر عطية الشمري مدير ادارة المناقصات، في مقر مؤسسة الموانئ وحضر عن المكتب الاستشاري العالمي سمير فتاح بصفته المدير الاقليمي، وحضر عن المكتب الاستشاري المحلي محمود صلاح بصفته المدير العام.

وتبلغ قيمة العقد (704,988 دينار) فقط سبعمائه وأربعه آلاف وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار لكلفة أعمال التصميم، وتبلغ مدة أعمال التصميم 12.5 شهراً على أن يتم البدء بالعمل خلال مدة 14 يوماً من تاريخ توقيع الطرفين.

