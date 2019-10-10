مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم بان سيكون الاحتفال بطعم العيد الوطني الكويتي في العام 2021 له طعم اكسبو حيث ستقام فاعليات كبرى للاحتفال بالاعياد الوطنية للدول المشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي الذي يرفع شعار تواصل العقول وصنع المستقبل وهو أول اكسبو دولي ينظم في العالم العربي بمشاركة 193 دولة من بينها الكويت التي تشارك بجناح متميز يعبر عنها ويليق بمكانتها وتتواكب اعيادها فترة المعرض والذي سيقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

وشدد عصام كاظم في المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور مدير التذاكر في ادارة الشؤون التجارية بالمؤسسة ليزا كودانا، لاستعراض أهم الفعاليات والأنشطة التي تنظمها دبي للتسويق السياحي والتجاري، وتستهدف السوق الكويتي من اجل استقطاب مزيد من السياح من منطقة الخليج، وان مؤسسته تولي اهتماما خاصا بالكويت التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الامارات تشتمل مختلف القطاعات لاسيما التجارة والاستثمار وبالتبعية موطنها السائح الكويتي الذي يحتل المرتبة الثالثة خليجيا والـ11 عالميا ونريد المزيد حيث المستهدف طبقا لاستراتيجية سياحة دبي 2025 التي اعتمدها المجلس التنفيذي لامارة دبي، الى جذب 21 الى 23 مليون زائر بحلول عام 2022 و23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025.

مؤشرات إيجابية

وشدد الى أن الجهات ذات الصلة سوف تقدم كل التسهيلات للسياح والزائرين حيث لمس في جولاته مؤشرات ايجابية تدعم التفاؤل بتحقيق أداء ايجابي خلال المرحلة المــقبلة، أبرزها النمو القوي في الحركة القــادمة من الأسواق الصينية والهندية والروســية، فضلا عن الأسواق الجــديدة التي تم الوصول اليــها عبر حملات تــرويجية ناجحة، وذلك الى جانب التسهيلات الأخرى المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالركاب الترانزيت، واعفاء رعايا العديد من الأسواق المصدرة للسياحة من الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول، الى جانب التأشيرات الأخرى الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال والمتقاعدين البالغ عددهم نحو 90 مليون زائر الى الدولة عبر بوابة دبي التي تستقبل 16 مليون زائر وفقا لأحدث احصائية في 2018.

السياحة البحرية

وتوقع كاظم أن يحقق قطاع السياحة البحرية في دبي والمستهدف منه جلب مليون سائح عبر البحر بحلول موسم 2021/2020، أداء قويا خلال فصل الشتاء، حيث اعدت سفن سياحية تمثل خطوط بحرية عالمية، لتنفيذ جولات في مياه الخليج العربي والبحار الدولية انطلاقا من دبي، بالاضافة الى خطوط سياحية بحرية عالمية ترسو في دبي، ما يتيح كما حدث في الموسم الماضي لضيوفها خوض رحلات بحرية بداية من دبي أو انتهاء بها. ويعتبر هذا الانجاز دليلا على قوة قطاع السياحة البحرية في دبي واستراتيجيته الهادفة الي تقديم دبي كميناء للرسو لــ 10 خطوط بحرية عالمية.

122.6 مليار درهم

ونوه بان سيعود الاستثمار في اكسبو 2020 دبي سيعود بعائد اقتصادي يصل الى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد ويدعم فرص عمل يصل مجموعها الى 905,200 سنوات عمل وفق دراسة مستقلة وتستخدم لوصف أثر المشاريع على الفرص الوظيفية ويسهم بما يصل الى 1.5% من اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن يستقطب اكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وسيكون 70% من زواره من خارج دولة الامارات العربية المتحدة ما سيقدم لقطاع الضيافة فرصة لا مثيل لها ليُبرز للعالم ما تمتلكه الامارات. وسيستمر الأثر الايجابي لاكسبو 2020 دبي لسنوات عديدة بعد اسدال الستار على فعالياته في ابريل 2021 وذلك بفضل مشاريع الارث التي ستحول موقع الحدث الدولي الى دستركت 2020 التي ستكون مجتمعا حضريا متكاملا للعمل والسكن يشمل مركز دبي للمعارض.

