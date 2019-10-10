مرأة

من باريس الى آسيا الشرقية وتحديدا الى الصين، نقلنا المصمم اللبناني ايلي صعب ليبرز هنا بعرض أزياء ساحر وخلاب في مجموعته للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2019-2020، والتي قدمها في أسبوع الموضة الباريسي. من التطريزات الذهبية، الفضية والملونة مرورا بالياقات العالية، الأكتاف المنتفخة ووصولا الى الكيمونو وملابس الكاراتيه... كلها تفاصيل سيطرت على مجموعة Elie Saab للخياطة الراقية لخريف 2019 لتذكرنا بالحضارة الصينية بشكل لافت.

قدم ايلي صعب ملابس مستوحاة من الحضارة الصينية في مجموعته للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2019-2020، وانما بنفحة عصرية ومميزة. هذه اللمسة برزت بشكل لافت في التصاميم من ناحية قصاتها أو الزخرفات التي زينتها أو من جهة اختيار عارضات الأزياء من جنسيات بلاد آسيا الشرقية؛ الياقات العالية المستوحاة من لباس Cheongsam الصيني ميزت غالبية التصاميم (اللوك رقم 7 واللوك رقم 15). اضافة الى أن التصاميم المستوحاة من لباس الكاراتيه كان لها حصة بارزة من مجموعة Elie Saab للخياطة الراقية لخريف 2019، شاهديها في (اللوك رقم 1 واللوك رقم 2). هذا التفصيل قُدم بطريقة أكثر عصرية، حيث تداخل في الفساتين والسترات. اللمسة الصينية - العصرية التي استوحى منها ايلي صعب لتصميم هذه المجموعة، برزت أيضا في الكيمونو الذي تم تقديمه، مع الاشارة الى أن هذا التصميم ينحدر من اللباس التقليدي للبلاد الآسيوية الشرقية.

كذلك لاحظنا أن ايلي صعب استوحى من لباس المحاربات الصينيات القديم، حيث قدم تصاميم تميزت بتفاصيل جسدت هذه الفكرة تماما مثل القصات العالية والمبالغ بحجمها عند منطقة الأكتاف.

من جهة الأكسسوار، لفتنا الحزام العريض المرفق بمشبك ذهبي، فدخل هذا الأكسسوار في جميع التصاميم وذكرنا باللباس التقليدي في الصين. كذلك زين أكسسوار الشعر اللوكات والذي أتى على شكل 3 قطع معدنية دائرية. كما أن الأحذية المرفقة بأشرطة مزينة بالحبيبات الدائرية كملت اطلالات كل عارضات الأزياء.

أخيرا، اختُتم هذا العرض بدخول عروس ايلي صعب التي أبهرت الجميع! فستان العروس اتسم بالتطريزات التي كسته بالكامل، اضافة الى أنه اقترن بقطعة أتت على شكل كيمونو، لتسلط الضوء أكثر فأكثر على الحضارة الصينية. هذا ولا يمكننا أن نغض النظر عن أكسسوار الشعر الذي ذكرنا بلباس العروس الصينية التقليدي.

