علم ومعرفة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، منتدى الجوائز العربية بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وبمشاركة د.علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وعقد لقاء الجمعية العمومية والتي تتكون من أمناء الجوائز العربية بدعوة من د. عبدالعزيز السبيّل أمين عام جائزة الملك حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في إطار دعمه لأعمال المنتدى وفعالياته.

وناقش أمناء الجوائز العربية في اجتماع الجمعية العمومية عدة محاور هامة أبرزها النظام الأساسي للمنتدى، وبحث أوجه التنسيق والتعاون بين الجوائز، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال ذات صلة بالمنتدى وبالعمل الثقافي المشترك، كما تم تقديم البوابة الالكترونية للمنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الجوائز العربية عقد اجتماعه الأول التأسيسي في مقر جائزة الملك فيصل في أكتوبر 2018، وتمت خلاله الموافقة على تكوين كيان ثقافي باسم «منتدى الجوائز العربية بهدف التنسيق بين الجوائز العربية، والتواصل فيما بينها لخدمة أهدافها، ودعم التعاون في المجال العلمي والثقافي وتطويره، والتبادل المعرفي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز. كما تم تكوين مجلس تنفيذي للمنتدى، والذي أقرّ تأسيس بوابة إلكترونية للجوائز العربية، والعمل على تبادل المعلومات بين الجوائز التي تعزز العمل الثقافي العربي المشترك، وتحفيز المبدعين، ومناقشة المعايير وآليات عمل الجوائز العربية والقواسم المشتركة بينها وأوجه الاختلاف، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد سبل لمواجهة التحديات.

والمعروف أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُمنح كل سنة لصنّاع الثقافة والمبدعين والمفكرين والناشرين والشباب، تقديراً لمساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الفكرية والأدبية والثقافية والاجتماعية، وذلك وفق معايير علمية وموضوعية، وتهدف الجائزة بفئاتها التسع التي تم إطلاقها عام 2006 إلى دعم الأعمال الإبداعية، فضلاً عن الفرص الجديدة التي تتيحها للمؤلفين بالعربية.

