علم ومعرفة

بدأت مراقبة ثقافة الطفل استعدادها للدورة الرابعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب المقرر إقامته أواخر الشهر المقبل. ووضعت مراقبة ثقافة الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والتثقيفية التي تخاطب الناشئة والأطفال، وتساعدهم على شغل أوقات الفراغ وتنمية مواهبهم، ومن أبرز الورش المقررة هي: ورشة صناعة الدُمى، الطباعة على الاستنسل، دُمى الأصابع، تزيين الأدوات المكتبية والشخصية، إضافة إلى برنامج ترفيهي ومجموعة من المسابقات، وقراءة القصص يوميًا في المعرض. يذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعد ثاني أقدم معرض للكتب في العالم العربي بعد القاهرة، وسوف تفتتح دورته تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في الفترة ما بين 20 إلى 30 نوفمبر القادم، ويشهد المعرض عادة مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية والثقافية بمشاركة العديد من الضيوف والمبدعين العرب.

