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عبر عدد بارز من نجوم وصناع السينما العربية عن تقديرهم للدور الذي راح يضطلع به مهرجان «مالمو» للسينما العربية الذي تستضيفه مملكة السويد وتتواصل أعمال دورته التاسعة هذه الايام منوهين بمكانة ودور المهرجان .

في مستهل حديثه، شدد المخرج العماني خالد الزدجالي على اهمية المهرجان حيث وصفه بانه اضافة لرصيد السينما العربية وقنطرة لعبور السينما والمبدع السينمائي العربي الى آفاق أبعد وأرحب .

كما أكد الزدجالي بانه يواصل حضوره عام بعد آخر حيث يكتشف آفاق التطور الذي راح يحققه هذا المهرجان الذي بات من المواعيد السينمائية المتميزة التي يحرص جملة صناع السينما العربية على حضوره وإرسال أعماله للتسابق أو العرض .

فيما قالت النجمة العربية ليلى علوي :

لقد استطاع مهرجان مالمو للسينما العربية ان يؤكد حضوره منذ الدورة الاولى وها هو اليوم في دورته التاسعة يرسخ حضوره ويؤكد بانه موعد مرتقب ومنتظر واضافة مهمة للمواعيد السينما العربية بل لعله الموعد الأهم للسينما العربية في أوروبا وهو أمر يعني الشيء الكثير بالنسبة للسينما والسينمائيين العرب وهكذا الأمر بالنسبة للنقاد العرب .

بدوره شدد الناقد السينمائي العربي عرفان رشيد على دور مهرجان مالمو قائلا: أولا لقد كتب لي حضور عدة دورات من عمر هذا المهرجان وفي كل مرة اكتشف التطور الكبير الذي يحققة سواء على مستوى الاختيارات في جملة المسابقات أو تطور التظاهرات ومن بينها سوق المهرجان وصندوق الدعم والحضور وأيضا التكريمات التي راح يشهدها المهرجان دورة بعد أخرى . ونحن اليوم في الدورة التاسعة نعيش دورة عامرة بالافلام والنجوم والمخرجين والتظاهرات والتكريمات وبالذات تكريم السينما التونسية واسم الراحل الكبير نجيب عياد الذي فارقنا منذ أيام بالإضافة الى روح الاحترافية العالية على صعيد التنظيم ما جعل مهرجان مالمو يتربع على عرش المهرجان السينمائي الاهم للسينما العربية في اوروبا .

فيما قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي :

باختصار شديد مهرجان مالمو للسينما العربية هو إضافة إيجابية للسينما العربية وموعد بت شخصيا أحرص كل الحرص على التواجد ضمن أنشطته وفعالياته بالإضافة لتقديم جميع أعمالي الاخيرة كما انه يمثل فرصة حقيقية للحوار والتواصل وتطوير صيغ التعاون السينما عربيا وأوروبيا .

بينما عبرت المخرجة الفلسطينية مي المصري عن سعادتها الغامرة بمناسبة تكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة التي تتواصل أعمالها هذه الأيام. كما أشادت بالقيادة المتميزة للمهرجان برئاسة محمد قبلاوي الذي راح يمنح المهرجان الكثير من الألق والتطور وهكذا الأمر بالنسبة لفريقه الفني الرائع. وأكدت المصري بان المهرجان يمنح السينما العربية فضاءات جديدة للتحليق بها حيث الدول الاسكندنافية التي تمثل فضاء إضافياً لصناعة السينما العربية وصناعها . وتتواصل الكلمات المقرونة بالتأكيد على أهمية هذا العرس والموعد السينمائي الذي بات من المواعيد والمهرجانات المهمة بالنسبة للمبدعين السينمائيين العرب. حيث مهرجان مالمو للسينما العربية الذي اكدت دورته التاسعة جدية التحضير والإعداد واحترافية التنظيم والاختيارات وعلى جميع الاصعدة اعتبارا من الافلام والمسابقات والتكريمات والتظاهرات السينمائية التي عاشها المهرجان في الفترة من 4 8 اكتوبر الحالي .

