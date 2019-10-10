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يقيم مركز شؤون الموسيقى، احتفالية «ليلة الأغنية القطرية» مساء يوم غدٍ الجمعة، على مسرح قطر الوطني بمشاركة نخبة من مطربي قطروسيتم إحياء هذه الليلة تحت عنوان (أصل الوفا منج) وهي جملة موسيقية مأخوذة من الأغنية القطرية الوطنية الشهيرة «عيني قطر» للراحل فرج عبدالكريم.

وصرح مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة حمد الزكيبا في بيان له إن احتفالية (ليلة الأغنية القطرية) تحمل في طياتها الكثير من الطموحات والأهداف من أهمها دعم المبدع القطري في مجال الأغنية وإبراز دوره الثقافي في المجتمع، كما تساهم في رفد ثقافتنا بأعمال إبداعية تثري المكتبة القطرية، وتطبعها بألوان الرقي والإبداع من خلال ما تقدمه في كافة التخصصات المتنوعة مثل الصوت، والشعر، واللحن والموسيقى،

بدوره، قال خالد السالم مدير مركز شؤون الموسيقى، ورئيس اللجنة المنظمة: إن المركز من أهم أهدافه دعم الإبداع الغنائي القطري ونشر الفن القطري على نطاق واسع. وكذلك خلق جسور تواصل بين المبدع وبين منصات الإنتاج والإعلام، والتأكيد على أن الموسيقى هي شكل ثقافي لها مداها الإنساني والحضاري، كاشفا عن أسماء الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من احتفالية ليلة الأغنية القطرية وهم: علي عبدالستار، فهد الكبيسي، منصور المهندي، سعد الفهد، عيسى الكبيسي، وأصيل هميم، فضلا عن مشاركة اثنين من الأصوات القطرية الواعدة التي ينتظرها مستقبل مشرق في مجال الأغنية وهما: ناصر الكبيسي ومحمد الجابر. وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن الليلة عرضا موسيقيا سيتم من خلاله تقديم العازفة هالة العمادي للجمهور، حيث تقدم عزفا بطريقة احترافية، منوها بأن الفرقة الموسيقية التي ستحيي الليلة تتكون من 50 عازفا بمختلف مهامهم وتخصصاتهم الموسيقية يقودهم الفنان والمايسترو العراقي علي خصاف تصاحبه عازفة البيانو العالمية سونيا بارك.

