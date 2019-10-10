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اختارت الفنانة بانة بيروت لتطلق منها أغنيتها الجديدة تحت عنوان «شو بنا» من كلمات بيار حايك، ألحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صباع ومن انتاج شركة «Universal»، في مؤتمر صحافي أقيم في فندق لانكاستر بلازا- الروشة، بحضور عدد كبير من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام اللبنانية والعربية.

وبعد ان رحّبت بانة بأهل الصحافة الفنية وشكرت لهم حضورهم، أشارت الى ان هذا العمل، وعلى الرغم من ان ثلاث أغنيات سبقته، يعتبر انطلاقتها الفنية. وعرّفت بانة عن نفسها على انها عربية الهوية، فهي فلسطينية، سورية وأردنية الأصل، حائزة على الجنسية البحرينية، تهوى الموسيقى والفنّ وقد اختارت ان تخوض هذه المغامرة بعد ان عملت في مجالات عدة الا انها لم تجد نفسها فيها. وعلى الرغم من أنها أم لولدين وقد يرى البعض انها أتت متأخرة الا انها مصممة على السير في حلمها وتحقيق ذاتها، مع تشديدها على ان عائلتها أولوية لديها.

وبعد كلمة بانة، تمّ عرض فيديو كليب الأغنية من إخراج فايز أمين وفُتح باب الحوار بين الصحافيين وبانة. ورداً على سؤال حول سبب اختيارها بيروت لاطلاق الأغنية دوناً عن غيرها، أشارت الى ان لبنان خرّج الكثير من العمالقة، والفنّ فيه لطالما كان مقدراً ومفهوماً وبيروت كانت هدفاً لها منذ زمن. أما عن الأغنية، فرأت بانة ان الأغنية تشبهها، وهي التي اعتادت على الغناء باللغة الأجنبية، الا ان «شو بنا» جمعت بين الأسلوب الأجنبي والشرقي، وأكدت انها لا تغني ما لا يشبهها ويناسب صوتها وأسلوبها، وهنا شكرت كاتب العمل والملحن والموزع وشركة الانتاج على دعمها من أجل ان تصل الى أكبر عدد ممكن من المستمعين والمشاهدين عبر تطبيق يوتيوب.

وأعلنت بانة انها بصدد تحضير عمل جديد سيتم اطلاقه في الاشهر المقبلة.

