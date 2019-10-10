عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب تركيا من أنها لا تملك «ضوءا أخضر» لدخول شمال سورية. وكتب غراهام على «تويتر» متوجها الى الحكومة التركية «ليس لديكِ الضوء الأخضر لدخول شمال سورية.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونغرس، وهو مايجب أن تروه كخطّ أحمر لايجب تجاوزه». وأضاف «اذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فان الغزو العسكري لسورية سيؤدي المهمة» منهيا رسالته بِوَسم «#مع الأكراد». وكان غراهام قد نشر في وقت سابق تهديدات لتركيا عبر تويتر متوعدا انقرة بعقوبات قاصمة اذا دخلت شمال سورية، حيث قال ان الكونغرس سيتبنى عقوبات ضد تركيا لو غزت سورية، وسيطالب بتجميد عضويتها في «الناتو» اذا هاجمت الأكراد. كما شدد على أن تركيا لا تملك امكانية منع «داعش» من الظهور مجددا في سورية، موضحا أن هدفها الأساسي هو قتال الأكراد. وندد غراهام بالتخلي عن الحليف الكردي و«بتعهيد» حماية مصالح الولايات المتحدة الأمنية لتركيا. وتابع «لا أعرف كل التفاصيل المتعلقة بقرار الرئيس ترامب بشأن شمال سورية. أنا أقوم بالتحقق من هذا القرار بالتواصل مع وزير الخارجية مايك بومبيو. واذا كانت التقارير الصحافية دقيقة، فهذه كارثة في طور الاعداد. وسوف تتسبب بعودة داعش، وتجبر الأكراد على الانحياز مع الأسد وايران».

كما دعا غراهام، وزميله الديمقراطي كريس كونز، الى عقد اجتماع سري في الكونغرس، وطالب غراهام، وكونز، بذلك عبر رسالة وجهاها الى كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل، وزعيم الديمقراطيين في المجلس. وذكرت الرسالة، أن كلا من الديموقراطيين والجمهوريين «منفعلين جرّاء قرار الانسحاب من شمال سورية، قبيل تنظيم تركيا لعملية عسكرية في المنطقة».

