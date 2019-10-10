عربيات ودوليات

لوكسمبورغ الوكالات: أبدى عدد من الزعماء الأوروبيين في لوكسمبورغ قلقهم من تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع في سورية التي تُهدد تركيا بشن عملية عسكرية على أراضيها.

وفي نص مشترك أُرسِل الى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سلطت اليونان وقبرص وبلغاريا الضوء على «الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط»، ورأوا في ذلك «مؤشرات مقلقة على ظهور أزمة». وقالت الدول الثلاث التي طلبت مزيدا من الدعم لشركائها الأوروبيين ان «العوامل الجيوسياسية، ولا سيما النزاعات في المنطقة، خصوصا في سورية، ستؤدي على الأرجح الى استمرار هذا المنحى المقلق على المدى القصير أو المتوسط». وقال يورغوس كوموتساكوس نائب الوزير اليوناني المكلف أمن المواطن، للصحافيين «نحن قلقون جدا».

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ المكلف أيضا ملف الهجرة جان أسيلبورن للصحافيين «آمل ألا تحصل أي عملية». وأضاف «تخيلوا أنكم لاجئون سوريون في تركيا. هناك خطر بأن يتم نقلكم في أحد الأيام الى شمال شرق سورية من دون أن يكون لكم رأي في ذلك. انه عامل يُمكن أن يولد اندفاعا (للهجرة) نحو أوروبا».

ولدى سؤاله عن هذا السيناريو خلال مؤتمر صحافي، أكد المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس أن الاتحاد الأوروبي ملتزم «السلامة الاقليمية للدولة السورية».

وقال ان الاتحاد الأوروبي يدعو الى «انهاء الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الانسانية بشكل آمن وبلا عوائق الى كل أنحاء سورية».

