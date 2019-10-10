عربيات ودوليات

أربيل الوكالات: وجه رئيس اقليم كردستان السابق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، امس رسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وضع الأكراد حاليا بشمال سورية. وشدد بارزاني في تغريدة عبر صفحته الخاصة على «تويتر» على ان «دماء الأكراد أغلى من المال والسلاح»، وذلك في معرض تعليقه على التصعيد في شمال شرقي سورية.

وكتب بارزاني في تغريدته «عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء أخذ العلم بأن شعب كردستان لطالما سعى لحقوقه العادلة». وأضاف «لقد هزمت قوات البيشمركة تنظيم «داعش»، وشكلت جزءا فعالا من التحالف ضد الارهاب».وختم بارزاني قائلا: «دماء الأكراد أغلى وأكثر قيمة من المال والأسلحة». يأتي ذلك في وقت أعلنت تركيا استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستقدمت تعزيزات عسكرية الى الحدود.