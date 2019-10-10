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بيروت- أ.ف.ب: شن تنظيم «داعش» هجوما انتحاريا في مدينة الرقة، معقله السابق الأبرز في سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان والتنظيم المتطرف امس وسط مخاوف كردية من هجوم تركي وشيك على مناطق سيطرتهم في شمال البلاد.وجاء هذا الهجوم في وقت يخشى الأكراد من أن يُسهم أي هجوم تركي في انعاش التنظيم، الذي رغم خسائره الميدانية، ما زال قادرا على التحرك عبر خلايا نائمة، وتحتجز قوات سورية الديموقراطية «قسد» الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات خاصة. وأفاد المرصد عن شن عنصرين من التنظيم ليل الثلاثاء الأربعاءهجوما ضد نقطة أمنية، تابعة لمجلس الرقة العسكري، الذي يتولى ادارة المدينة، اندلعت اثره اشتباكات قبل أن يفجر المقاتلان نفسيهما بأحزمة ناسفة.

