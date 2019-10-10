عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالعزيز حمد العويشق مع الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب فلاديمير فورونكوف، جهود مكافحة الارهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين، وتبادل الخبرات من خلال عقد حوارات واجتماعات منتظمة، وورش عمل وغيرها من الفعاليات؛ للاستفادة من خبرات الجانبين في مجال مكافحة الارهاب.

وأشار العويشق الى أن هذا الاجتماع يأتي في اطار الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الارهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال.