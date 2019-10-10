عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة في اقليم شينجيانغ.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن «هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا» لادراج السلطات الأميركية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بتهمة التورط في حملة القمع في اقليم شينجيانغ. وقال بومبيو في البيان ان «الولايات المتحدة تطالب جمهورية الصين الشعبية بأن توقف فورا حملة القمع التي تشنها في شينجيانغ».

وأضاف «الصين تحتجز بالقوة أكثر من مليون مسلم، في اطار حملة منهجية ووحشية للقضاء على دينهم وثقافتهم في شينجيانغ».

ولم يكشف بومبيو عن عدد المسؤولين المشمولين بالقيود المتعلقة بمنح التأشيرات أو عن هوياتهم، لكنه أوضح أن هذا الاجراء سيؤثر أيضا على أفراد أسرهم.وقال «يتعين على الصين وضع حد لمراقبتها وقمعها الوحشيين، والافراج عن جميع المعتقلين تعسفيا».

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ قائلا ان «الصين تُعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة»، وأضاف «لا توجد مشكلة حقوق انسان» في شينجيانغ.

وكتبت السفارة الصينية في واشنطن على «تويتر» أن «تدابير مكافحة الارهاب وازالة التطرف في شينجيانغ تهدف الى القضاء على أرض خصبة للتطرف والارهاب».

