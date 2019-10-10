دوليه

ستكون بلجيكا أمام فرصة مثالية لحسم تأهلها الى نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك عندما تستضيف سان مارينو المتواضعة اليوم في بروكسل ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة.

وفرض «الشياطين الحمر» سطوتهم على هذه المجموعة منذ الجولة الافتتاحية وخرجوا منتصرين من جميع المباريات الست حتى الآن، ما جعلهم في الصدارة بالعلامة الكاملة وبفارق ثلاث نقاط عن روسيا الثانية التي ستضمن أيضا البطاقة الأخرى في المجموعة في حال فوزها اليوم على ضيفتها اسكتلندا بما أنها تتقدم بفارق 8 نقاط عن كازاخستان وقبرص الثالثة والرابعة تواليا. ووضع المنتخب البلجيكي خلفه خيبة فشل التأهل الى المربع الذهبي للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بخسارته المفاجئة في الجولة الأخيرة أمام نظيره السويسري 2-5 في نوفمبر 2018، إذ فاز بعدها رجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بجميع مبارياتهم، إحداها على سان مارينو برباعية نظيفة في أرض الأخيرة. ويخوض أصحاب المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 مباراتهم مع سان مارينو بغياب نجم وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين والقائد زميله السابق في بطل الدوري الممتاز فنسان كومباني ومدافع ليون الفرنسي جيسون ديناير بسبب الإصابة. لكن من المستبعد أن يؤثر ذلك على فرصة إدين هازار وزملائه بحسم الفرصة الأولى لبلوغ النهائيات من خلال الفوز على سان مارينو قبل السفر الى كازاخستان بعدها بثلاثة أيام.

وتأمل روسيا أيضا أن تضمن بطاقة تأهلها الى النهائيات القارية للمرة الخامسة تواليا حين تستضيف اسكتلندا الخامسة في مباراة بمتناولها تماما، كونها فازت ذهابا خارج قواعدها على الأخيرة 2-1 في السادس من سبتمبر.

وفي المجموعة الثالثة، يأمل المنتخب الهولندي الإفادة من سجله الرائع على ملعب «دي كويب» في روتردام حيث فاز بمبارياته الـ14 الأخيرة، من أجل تخطي عقبة ضيفه الإيرلندي الشمالي واللحاق به وبألمانيا الى صدارة المجموعة الثالثة. وتتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن إيرلندا الشمالية (فازت على الأخيرة 3-0)، فيما يحتل فريق المدرب رونالدو كومان المركز الثالث برصيد 9 نقاط لكنه خاض مباراة أقل من منافسيه.

وفي حال نجح المنتخب البرتقالي في حسم مباراته الأولى على صعيد البطولات الرسمية مع إيرلندا الشمالية منذ تصفيات مونديال 1978 حين تعادل ذهابا على أرضه 2-2 وفاز إيابا 1-0، سيتصدر المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع ألمانيا (خسر أمامها 2-3 وفاز 4-2) وضيفه الإيرلندي الشمالي الذي مني بهزيمة مذلة 0-6 أمام منتخب «الطواحين» حين تواجها وديا عام 2012.

وبدا كومان مرتاحا للتقدم الذي يحققه فريقه بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية خارج قواعده على أستونيا 4-0 بفضل ثنائية للمخضرم راين بابل، موضحا «الفريق يتحسن بشكل جيد وطريقة لعبنا أيضا إذ بدأنا نظهر المزيد من النمط التلقائي في اللعب».ومن المؤكد أن كومان لا يريد أن تتكرر الخيبة التي مني بها المنتخب في محاولتيه الأخيرتين حين فشل في التأهل الى كأس أوروبا 2016 ثم الى مونديال روسيا 2018، وبالتالي يريد أن يكون فريقه في وضع جيد لحسم إحدى بطاقتي المجموعة، علما بأن لديه فرصة ثالثة للتأهل من خلال الدور الفاصل من دوري الأمم الأوروبية الذي وصل الى مباراته النهائية قبل الخسارة أمام البرتغال المضيفة 0-1 في يونيو الماضي.

وتقام اليوم مباراة هامشية بين بيلاروسيا التي تتخلف بفارق 9 نقاط عن صاحبي المركزين الأولين، وإستونيا التي أقصيت رسميا من المنافسات بعد فشلها في الحصول على أي نقطة من مبارياتها الخمس الأولى.وعلى غرار هولندا، تسعى كرواتيا وصيفة بطلة مونديال روسيا 2018 أن تقطع شوطا هاما للنهائيات من خلال الابتعاد عن ضيفتها هنغاريا الثالثة حين تستضيفها اليوم في سبليت ضمن منافسات المجموعة الخامسة.ويأمل المنتخب الكرواتي أن يقدم أداء أفضل من الذي ظهر به في مباراته الأخيرة ضد أذربيجان حين أجبر على التعادل 1-1.وتدرك كرواتيا أن أي تعثر بالتعادل أو الخسارة، سيسمح لسلوفاكيا، الفائزة في الجولة الماضية على هنغاريا 2-1، في التصدر في حال فوزها اليوم أيضا على ضيفتها ويلز رابعة المجموعة بست نقاط.

