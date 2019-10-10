دوليه

ذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أول من امس أن كيليان مبابي لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الوطني بطل العالم في مباراتيه المقبلتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك لأنه لم يتعاف من إصابة في الفخذ.

وكشف الاتحاد الفرنسي أنه بعد الحديث مع اللاعب الذي يتبع نظاما للتعافي منذ الإثنين، وطبيب المنتخب فرانك لوغال، قرر (المدرب) ديدييه ديشان أن يعيد اللاعب ليكون في تصرف فريقه باريس سان جرمان. مبابي سيترك كليرفونتين.

وقرر ديشان تعويض مبابي في مباراتي التصفيات القارية ضد ايسلندا وتركيا غدا والإثنين تواليا في منافسات المجموعة الثامنة، بمهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الحسن بليا الذي يملك في رصيده مباراة دولية واحدة، تعود الى نوفمبر 2018 وديا ضد أوروغواي.

وغاب مبابي عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد أنجيه (4-0) لكنه لم يتعرض مجددا للاصابة ولم ينتكس بحسب ما أفاد مدربه في النادي الباريسي الألماني توماس توخل الجمعة، موضحا الندبة (جراء الإصابة السابقة) والعصب قريبان جدا من بعضهما ولدينا رد فعل غير مريح يتوجب معالجته.

وعاد بطل مونديال روسيا 2018 الى الفريق الباريسي الأٍسبوع قبل الماضي بعد اصابة عضلية في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وشارك كبديل ضد بوردو (1-0) في الدوري المحلي وغلطة سراي التركي (1-0) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.لكن ابن العشرين عاما لم يهنأ طويلا بالعودة لأنه يجب أن نخضعه للمزيد من العلاج. يشعر بالانزعاج حين يلعب. علينا أن نعالج هذا الأمر ونحتاج الى الوقت بحسب توخل.

