دوليه

فيما يكافح سولسكاير مدرب مان يونايتد من أجل تجاوز الانطلاقة المُخيبة والعودة في أقرب وقت ممكن إلى سكة الانتصارات، ذكر تقرير صحافي أن عيون «الشياطين الحمر» ترصد واحدًا من المدربين الألمان لخلافته.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، يعيش فريق مان يونايتد مرحلة صعبة للغاية، إذ يبتعد «الشياطين الحمر» بفارق 15 نقطة كاملة عن فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي. وتزداد الضغوطات بشكل كبير على سولسكاير، من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات. إلّا أنّ صبر إدارة الفريق الإنكليزي العريق بدأ ينفد على ما يبدو على المدرب النرويجي، الذي قد يجد نفسه قريبًا خارج أسوار الفريق.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن عيون مان يونايتد، ترصد يوليان ناغلزمان مدرب فريق لايبزيغ الألماني، لخلافة سولسكاير. وأضافت أن ناغلزمان يحظى بإعجاب كبير من طرف إدارة مان يونايتد. وأفادت «ديلي ميل» بأن مان يونايتد بدأ الآن في مرحلة تجميع المعلومات الكافية عن المدرب الشاب ناغلزمان «32 عامًا»، لاسيما أن الألماني نجح في وقت وجيز في تقديم أوراق اعتماده كواحد من المدربين الواعدين بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وارتفعت أسهم يوليان ناغلزمان بشكل كبير أثناء فترة تدريبه لفريق هوفنهايم، حيث ساعد الفريق على تقديم مستويات رائعة للغاية في الدوري الألماني. ويشرف ناغلزمان هذا الموسم على تدريب لايبزيغ، الذي يعوّل كثيرًا على لمسة المدرب الشاب بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن «البوندسليغا».

