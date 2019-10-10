دوليه

استُبعد نجما منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو عن وديتي تشيلي والجزائر، بحسب ما قال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اول من أمس.وقال مدرب المنتخب الكولومبي «كل القرارات التي اتخذها في حياتي كمدرب تكون ردا على سؤال بسيط: ما هو الأفضل للفريق؟ لا شيء أكثر من ذلك».تابع «أريد الحصول على أفضل اللاعبين من حيث الجهوزية عندما تكون الأمور حاسمة».

وتلعب كولومبيا مع تشيلي السبت في مدينة أليكانتي الاسبانية، ثم الجزائر في مدينة ليل الفرنسية في 15 أكتوبر. وتنطلق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022 في مارس المقبل. وقال كيروش لمراسلين في أليكانتي إن «البكاء» بسبب غياب لاعب من هنا أو آخر من هناك «ليس جيدا لمستقبل الكرة الكولومبية». ونفى كيروش ان يكون خاميس، العائد إلى ريال مدريد الاسباني بعد إعارة مع بايرن ميونيخ الألماني، قد طلب اعفاءه من التشكيلة للتركيز مع فريقه بغية الحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية.أضاف كيروش «هذا ليس صحيحا. لم يطلب أي لاعب عدم استدعائه». وقال كيروش ان فالكاو البالغ 33 عاما وأفضل هداف في تاريخ كولومبيا، غاب تقريبا عن نصف مباريات منتخب ببلاده منذ خضوعه لجراحة في ركبته في عام 2014، وهو في «فترة صعبة» بعد انتقاله الى غلطة سراي التركي المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.أضاف أن لدى اللاعب «مباريات عدة ورحلات عدة»، متابعا «يجب أن تعرف كيف تحافظ على لاعبيك إذا أردت أن تحظى بفريق جيد».

