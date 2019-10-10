دوليه

انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية «الانعطاف» في موقف رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ورفضها الاعتذار عن تغريدة المدير العام لنادي هيوستن روكتس المؤيدة للاحتجاجات في هونغ كونغ. وأثارت تغريدة داريل موري عبر «تويتر» الجمعة حفيظة الصينيين، بعدما كتب «قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ»، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية. وتسببت هذه التغريدة بانتقادات واسعة في الصين، أدت الى خسارة روكتس عقودا رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدا التوقف عن بث مبارياته، في قضية لاتزال تبعاتها تتفاعل بشكل يومي. وأعلنت شبكة «سي سي تي في» وشركة «تنسنت هولدينغز» التي تعرض مباريات الدوري الأميركي عبر خدمات البث التدفقي، بأنهما ستمتنعان عن عرض مباريات هيوستن، فيما قررت شركات راعية مثل «لي نينغ» ومصرف الاستثمار شنغهاي بودونغ، قطع علاقاتها مع الفريق الأميركي على خلفية ما أدلى به مديره العام. كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي ايه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس للسبب ذاته.

وأصر مفوض رابطة الدوري الاميركي آدم سيلفر على دعمه الحق في التعبير، ما دفع القناة الصينية الرسمية الى الاستنكار «نحن غير راضين ونعارض بشدة تعليقات (سيلفر) لدعم حق موري في التعبير». وفي بيان لسيلفر أول من امس من طوكيو حيث يخوض روكتس مباراتين استعراضيتين، أشارت الرابطة الى أن «الدوري لن يضع نفسه في مكان يتيح له تنظيم ما يقوله اللاعبون ومالكو الاندية.. ببساطة لا يمكننا العمل بهذه الطريقة... لن نعتذر عن ممارسة داريل حريته في التعبير».

