دوليه

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على ان تقام يوم 24 أ كتوبر الحالي في الساعة الثامنة مساء في القاهرة.

ورفض الفريق السنغالي خوض المباراة بعدما تم نقلها من القاهرة إلى الإسكندرية لدواع أمنية فيما ذهب الزمالك للملعب وطاقم التحكيم وأعلن الحكم بعدها إنهاء اللقاء لعدم حضور المنافس. وأوضح «كاف» أنه منح الزمالك مهلة حتى يوم 12 أكتوبر الحالي من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة. وأشار إلى أنه سوف يتحمل جميع نفقات سفر وإقامة فريق جينيراسيون وأي مسؤول له صلة بالمباراة.

وختم بأن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف تقوم بإجراء مزيد من المراجعات حول القضية. ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 «ب» لكأس الكونفيدرالية الأفريقية. من جانبه أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن قرار الاتحاد الأفريقي ظلم ناديه.

وأشار إلى أنه يثق في قدرة الزمالك على عبور الفريق السنغالي في لقاء الإعادة. وتابع: «القرار ظالم لنا لأن التأجيل كان بسبب الأمن وليس لنا أي دخل به ونحن الأحق بالصعود إلى دور المجموعات». وزاد : «قلت في وقت سابق أنني مستعد لإعادة المباراة في السنغال لكني لا أعرف حتى الآن سبب إعادة المباراة أين الأسانيد التي اعتمد عليها الكاف لاتخاذ هذا القرار؟»

وأضاف: «لم يحدث شغب في المباراة حتى تتم إعادتها..الاتحاد الأفريقي الظالم أهدر هيبة الحكام ومراقبين المباريات خاصة أن الحكم أعلن فوز الزمالك والمراقب اعتمد انسحاب جينيراسيون». وأفاد: «أطلب من الجهات الأمنية لعب مباراة جينيراسيون وسط حضور جماهيري كبير على ملعب ستاد القاهرة تحت أنظار 70 أو 80 ألف زملكاوي.. والأهلي ليس طرفا في تلك الأزمة».

