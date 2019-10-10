دوليه

رفض الأهلي تأجيل مباراة الزمالك المقرر لها يوم 19 أكتوبر الحالي في الدوري المصري الممتاز. وأعلن مرتضى منصور رفضه خوض مباراة القمة في موعدها بعد قرار إعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي: «أي تأجيل الذي تتحدثون عنه؟ لقد واجهنا سموحة يوم 23 من الشهر الفائت ثم كانو سبورت الغيني يوم 28 بفارق 5 أيام». وأضاف: «الأهلي مر بمثل هذه الظروف التي يمر بها الزمالك الآن بل وأصعب ولعبنا مباراة حرس الحدود وسيمبا التنزاني بفارق زمني 4 أيام وكذلك مباراة سموحة ولقاء أفريقي بنفس الفارق». وفي حالة إقامة مباراة القمة يوم 19 أكتوبر الحالي كما هو مقررا لها سيكون الفارق بين مواجهة الأهلي ولقاء جينيراسيون هو خمسة أيام بالنسبة لنادي الزمالك.وذكر: «لن نقبل بالتأجيل ولا توجد خطابات رسمية وصلت النادي الأهلي تفيد بذلك».

