دوليه

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في التنس، بفوز ثأري صعب على الكندي فيليكس أوجيه- ألياسيم 7-6 (3 -7) و7-6 (3 -7)، فيما لم تكن المهمة أسهل على الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (13- 15) و7-6 (3 - 7). واحتاج تسيتسيباس المصنف سابع عالميًا وسادسًا في شنغهاي الى ساعتين ودقيقتين لتحقيق فوزه الاول على المصنف التاسع عشر، بعد أن خرج الاخير منتصرا في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقًا. ويلتقي اليوناني (21 عامًا) تاليًا مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و7-6. وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.وفاز كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية ليتكرر سيناريو ختام المجموعة الاولى.ومع بقاء قرابة خمسة أسابيع على إقامة بطولة الماسترز الختامية في لندن، أضاف اليوناني 90 نقطة الى رصيده الذي أًصبح 3460 نقطة في المركز السادس خلف الخماسي الضامن لتأهله الإسباني رافايل نادال، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، السويسري روجيه فيدرر، الروسي دانييل ميدفيديف والنمسوي دومينيك تييم. واحتاج زفيريف المصنف سادس عالميًا الى ساعة و47 دقيقة للتغلب على شاردي المصنف 71، وبات في رصيده 2345 نقطة في المركز الثامن في السباق الى لندن حيث يسعى للدفاع عن لقبه والـ1500 نقطة بعد أن أسقط ديوكوفيتش في نهائي العام الماضي. وافتتح الالماني (22 عامًا) المواجهة بكسر إرسال شاردي في الشوط الاول من المجموعة الاولى، قبل أن يرد الاخير بالمثل في الشوط الرابع ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل ماراتوني حسمه زفيريف بنتيجة 15-13. وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، الا أن شاردي (32 عامًا) كان البادئ بالكسر في الشوط الخامس قبل أن يرد زفيريف في العاشر ويلجآن مجددا الى شوط فاصل حسمه الالماني بسهولة 7-3.ويلتفي زفيريف تاليًا الروسي أندري روبليف الفائز على الاسترالي جون ميلمان 6-2 و6-0. وبلغ الاميركي جون إيسنر الدور ذاته بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي بنتيجة 7-5 و6-3.وتأهل الايطالي ماتيو بيريتيني الى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3.

