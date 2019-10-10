دوليه

بدأ أبطال العالم بالوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية الاولى المقررة من 12 إلى 16 أكتوبر الحالي. ويشارك في الدورة التي يشرف عليها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» أكثر من 1200 رياضي ورياضية يمثلون 97 لجنة أولمبية من القارات الخمس سيتنافسون في 14 مسابقة تقام على أربعة مواقع هي الحي الثقافي كتارا وأسباير زون وملاعب الغرافة وقناة فندق ريتز كارلتون. وتنطلق الأدوار التمهيدية لبعض المسابقات غدا قبل يوم من حفل الافتتاح الرسمي.كما تستضيف الدوحة اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية وحفل توزيع الجوائز للعام 2019 في 17 و18 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة الرياضات التي سيتنافس بها المشاركون في الدورة رياضات الأكواثلون وكرة السلة 3 في 3 وتسلق الصخور الصناعية وكرة اليد الشاطئية والكراتيه والتزلج المظلي على الماء والتزلج اللوحي بالحدائق وكرة القدم الشاطئية وسباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات والتنس الشاطئي والكرة الطائرة الشاطئية والتزلج اللوحي على الماء والمصارعة الشاطئية.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للدورة أن الدخول إلى المنافسات سيكون مجانا.

