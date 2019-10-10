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يستعد اتحاد كرة السلة لاستضافة بطولة الخليج خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل. وقال رئيس الاتحاد رشيد العنزي أن اعضاء الاتحاد بدأوا في تكثيف الاستعدادات من خلال تنظيم اجتماعات اسبوعية لمتابعة أخر الاستعدادات لاستضافة بطولة تليق بسمعة كرة السلة الكويتية خصوصاً أن هذه البطولة تعتبر الاولى التي تستضيفها البلاد في كرة السلة بعد الايقاف الخارجي الذي استمر قرابة 5 اعوام. ووجه العنزي شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة على تذليلها جميع العقبات التي تواجه الاتحاد في سبيل الوصول إلى أفضل جهوزية قبل البطولة، وقال: «نتمنى أن نستقبل الاشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني الكويت بأفضل صورة ممكنة وأن ننظم بطولة ناجحة تقدم من خلالها الفرق المشاركة أفضل المستويات».

وشكل الاتحاد اللجان العاملة في البطولة والتي بدأت في ممارسة عملها عبر التجهيز لاستقبال اسماء الوفود المشاركة وتجهيز مقار اقامة الفرق والصالات التي ستتدرب عليها المنتخبات بالإضافة إلى جميع الامور التنظيمية الاخرى.

وكان الاتحاد تعاقد مع المدرب التونسي عادل التلاتلي لتولي مهمة الاشراف على المنتخب في البطولة الخليجية. وسبق للتلاتلي ان قاد نادي كاظمة وحقق معه لقب الدوري موسم 2012-2013.

من جانب آخر توقع العنزي أن يشهد الموسم الحالي تطورا ملحوظا في مستوى الفرق خصوصا في المرحلة الثانية من بطولة الدوري نظراً للدافع الكبير الذي يتحلى به اللاعبون والمتمثل برغبة كل لاعب في تمثيل المنتخب والمشاركة في البطولات الخارجية بعد رفع الايقاف عن كرة السلة، مبيناً أن الاتحاد عمل بجد من أجل اعادة مشاركة اللاعب الأجنبي لكن رغبة الاندية في زيادة الدعم المادي من قبل الهيئة حالت دون موافقة الجمعية العمومية على عودة المحترفين هذا الموسم، وقال: «سيتم اقرار عودة اللاعب الاجنبي في الموسم المقبل بصورة اكيدة».

وأشار العنزي إلى ان الاتحاد متفائل بقرب تسلم الصالة الخاصة به في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

