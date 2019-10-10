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نعم من سينقذ اتحاد الكرة الليلة: اللاعبون او المدرب المؤقت؟ حيث ستتابع الكويت مباراة منتخبنا الوطني بكرة القدم مع المنتخب الاردني «النشامى» في موقعة مهمة للفريقين للوصول الى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم بقطر 2022... فقد تعرضنا لهزة كبيرة بسبب سوء اختيار مدرب المنتخب السابق واستعنا بمساعده الوطني الكابتن ثامر عناد كأول تجربة له على هذا المستوى الفني بتحميله المسؤولية الى ان تنتهي المباراة لكي يأخذ مجلس ادارة الاتحاد قراره القادم لمستقبل هذا المنتخب الذي لا نعلم كيف سيلعب الليلة مع فريق جيد فنيا ويلعب على ارضه. فمباراة الليلة ستحدد الكثير من القرارات «في رأيي الخاص» وهي:

• مستقبل المدرب سواء بالاستمرار بالمسؤولية او اعفائه منها.

• البقاء او تغير اللاعبين تحسبا لمستقبل الكرة الكويتية «منتخب جديد».

• استمرار اللجنة الفنية بالاتحاد او استقالتها.

• البقاء على الجهاز الاداري للمنتخب او تغيره.

• قد يقدم مجلس الادارة استقالته اذا لا سمح الله انهزمنا بطريقة!

بالتأكيد لكل فعل سيكون هناك ردة فعل يجب ان يتوقعها الشارع الرياضي وايضا اتحاد الكرة... فلا نريد مجاملات وقرارات عاطفية في هذا الامر.. فإما نبدأ بالتخطيط العلمي والفني السليم من جديد او نكمل بما هو موجود حاليا... وان كنت متحفظا على ان يعسكر المنتخب بالاردن «عمان» لمدة اسبوع لدى الخصم الذي يستطيع ان يراقب تدريباتنا... الا انني اتوقع نتيجة ايجابية من منتخبنا لان نواخذة الكويت يبدعون في «الضربات» كما قال الممثل سعد الفرج في مسلسل الاقدار.

وان شاء الله نفوز بهذه المباراة المهمة لنا ولمستقبل الكرة الكويتية والله الموفق... والله من وراء القصد.

