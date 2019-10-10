دوليه

يأمل منتخب قطر بطل آسيا في تعويض تعادله المخيب مع الهند واستعادة نغمة الانتصارات، عندما يحل ضيفا على منتخب بنغلادش اليوم في الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة. وتتصدر قطر المجموعة الخامسة التي تضم ايضا عمان وافغانستان برصيد 4 نقاط بالفوز على افغانستان 6-0 والتعادل السلبي مع الهند، فيما تحتل بنغلادش المركز الخامس الاخير بدون نقاط بخسارتها بهدف امام افغانستان الجولة الماضية. ورغم ان كفة المنتخب القطري هي الارجح، الا ان الحذر يسيطر على «العنابي» خشية تكرار التعادل الهندي وضياع نقطتين مهمتين يحتاجهما بشدة قبل استضافة منافسه الاقوى سلطنة عمان في الجولة الرابعة، علما ان عمان تخطت الهند خارج ارضها 2-1 افتتاحا ومرشحة لتخطي ضيفتها افغانستان اليوم. ويعاني الفريق من بعض الغيابات نظرا لاصابة لاعب الارتكاز عاصم مادبو الذي اجرى عملية جراحية ولم ينضم للقائمة. بينما لم يتضح الموقف النهائي للظهير الايمن بيدرو ميغيل والجناح الايسر اكرم عفيف احد الاوراق الرابحة للفريق ايضا للاصابة، لكن اللاعبين متواجدان ويجري تجهيزهما للحاق بالمباراة.