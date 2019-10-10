دوليه

تبدو الفرصة مثالية أمام الامارات بعد اكتمال قوتها الهجومية لتحقيق فوزها الثاني، وذلك عندما تستضيف اندونيسيا اليوم في دبي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة. وتتصدر تايلند الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين، أمام الامارات الثانية بثلاث نقاط من مباراة واحدة، وماليزيا الثالثة بالرصيد ذاته قبل مواجهتها اليوم أيضا مع مضيفتها فيتنام (نقطة)، واندونيسيا من دون رصيد. للامارات الفائزة على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور، الحظوظ الأكبر لتخطي اندونيسيا التي سقطت على أرضها امام ماليزيا 2-3 وتايلند 0-3. وتصب الترشحيات لصالح «الأبيض» المصنف 66 عالميا مقارنة بضيفه الـ167، كما أن اصحاب الأرض سيخوضون المباراة بكامل قوتهم الهجومية بعودة أحمد خليل بعدما غاب امام ماليزيا لظروف خاصة. كما من المتوقع ان يخوض عمر عبد الرحمن «عموري» اللقاء أساسيا بعدما شارك في الدقيقة 74 أمام ماليزيا لعدم اكتمال لياقته جراء الاصابة في الركبة التي تعرض لها العام الماضي مع فريقه السابق الهلال السعودي.

