دوليه

يبحث المنتخب السوري عن فوز عريض أمام ضيفه جزر المالديف اليوم في دبي، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة. وهذا أكده فجر ابراهيم المدير الفني لمنتخب سورية لوكالة فرانس برس بقوله: «كل المباريات هامة. يجب أن نحترم المنافس. لا يوجد صغير في عالم كرة القدم، النتيجة وفارق الأهداف أمر هام جدا وهذا ما نسعى اليه أمام المالديف». ويتطلع منتخب سورية الى تعزيز منافسته على صدارة المجموعة بعد فوزه الكبير على الفلبين 5-2 في الجولة الأولى، في حين ارتاح في الجولة الثانية التي وضعت الصين في الصدارة برصيد 3 نقاط متقدمة على سورية والفلبين والمالديف بفارق الأهداف. ويأمل السوريون أن ينجح منتخبهم في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره والوصول الى نهائيات كأس العالم الذي كاد يتحقق في تصفيات مونديال روسيا 2018، لكن الحلم توقف عند الملحق الاسيوي بعد الخسارة من استراليا في سيدني 1-2. ولعل عودة عدد من النجوم الذين غابوا عن صفوف المنتخب لأسباب مختلفة كما مهاجم الهلال السعودي عمر خربين وساعد الدفاع أسامة أومري والظهير الأيسر مؤيد عجان يعزز من قوة المنتخب الى جانب الأسماء الكبيرة على غرار الهداف عمر السوما ومحمود المواس وعمرو ميداني وأحمد الصالح. وكان ابراهيم اختار قائمة من 23 لاعبا لمباراتي جزر المالديف وغوام، الا أنه خسر جهود ساعد الدفاع خالد مبيض الذي أصيب خلال التمرين في دبي وسيغيب عن المباراتين.

وغاب عن التشكيلة المهاجم فراس الخطيب المعتزل نهاية الشهر الماضي بعد 26 عاما في الملاعب، وذلك بعد اعلان ابراهيم ان اللاعب البالغ 36 عاما بات خارج حساباته. كما يغيب ساعد الدفاع محمد عثمان (هيراكليس الهولندي) بداعي الاصابة، ومحمد عنز المصاب وتم استدعاء ساعد دفاع الاتحاد الحلبي أحمد الأشقر بدلا منه. ورغم هذه الغيابات، الا أن التشكيلة الحالية وفقا للمدير الفني «قادرة على تحقيق المطلوب والمنافسة بقوة». ويحمل لقاء المالديف الرقم 6 في تاريخ مواجهات المنتخبين، ففازت سورية 4 مرات مقابل خسارة واحدة وسجلت 33 هدفا مقابل 3 في مرماها.

