الاخيرة

كشف تقرير اعده موقع «بزنس انسايدر» عن علامات تدل على اعجاب المدير بأداء موظف ما، رغم اخفاء الأول هذا الاعجاب، خوفا من طلب الأخير لعلاوة او ترقية في العمل على سبيل المثال.

وبحسب التقرير الذي اعتمد على آراء مجموعة من خبراء التوظيف والمديرين، فان معظم المسؤولين في الشركات يميلون لعدم اظهار اعجابهم بأداء الموظفين المميزين علنا وذلك لعدة اسباب ابرزها عدم الرغبة بالظهور على نحو متحيز، فضلا عن عدم فتح الباب امام مطالبات بزيادة الرواتب او الارتقاء السريع في السلم الوظيفي.

ان طلب مديرك في العمل تدريب موظفين آخرين، فهذا يعد مؤشرا على ثقته بقدراتك واعجابه بأدائك، كما ان ذلك يعد فرصة لصقل قدراتك ومهاراتك القيادية.

ابتهج ان طلب مديرك منك تنفيذ مهام صعبة وعلى درجة عالية من الأهمية، فهذا يدل على الثقة الممنوحة لك.

توجيه الموظفين او الزملاء في العمل اليك للحصول على المشورة، يعد بمثابة الاعتراف الصريح من المدير بقدراتك في التعامل معهم، وحل الأزمات.

لا تمتعض ان حمّلك مديرك مسؤوليات اضافية او اضطررت للعمل بعض الساعات الاضافية خارج اوقات الدوام، لأن ذلك يدل على انك مرشح بقوة للفوز بالمناصب القيادية في الشركة، وقيادة اعمالها المستقبلية المهمة.

اعتبر طلب مديرك انجاز مهمة ما بأقصى سرعة ممكنة حافزا على بذل المزيد من الجهد، والثقة بمؤهلاتك، لأن ذلك يوحي بايمان المسؤول بأنك شخص يعتمد عليه.

لا تبتئس ان لم يجاملك مديرك على ادائك، لأن ذلك قد يرجع لعدم رغبة المدير في الظهور كما لو انه يفضّل احد الموظفين على حساب الآخرين.

يعد الأمر بابداء الرأي او المداخلة في موضوع ما ايضا مؤشرا على حسن ادائك لأعمالك، وثقة المدير بقدرتك على تقديم حلول جيدة.

مشاركة المدير للأولويات المترتبة على الموظف للانجاز والترقي، يدل على اعتقاد المسؤول بأنك مؤهل للتقدم في الشركة، مقارنة بباقي الزملاء.

