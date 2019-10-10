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يترقب العالم اسماء الفائزين بجائزة نوبل هذا الوقت من كل عام، الجائزة الأرفع في مجالات العلوم والأدب والسلام، التي تتهم بالانحياز الى ذوي البشرة البيضاء.

وقد شهدت قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام اسمين لسيدتين مسلمتين عربيتين هما الليبية هاجر الشريف والصومالية ايلواد ايلمان، وسيعلن اسم الفائز بالجائزة رسميا عداً.

* ايلواد ايلمان (29 عاما).. حصلت على فرصة تعليم مميزة في كندا، لتتأهل للدخول الى مجال العمل العام وحقوق الانسان برفاهية منقطعة النظير؛ لكن ما تلبث ان تتكشف الحقيقة وتقص علينا ملحمة انسانية، فتلك الشابة تسير على خطى ابيها الذي اغتيل لانخراطه في العمل الانساني في مارس 1996.

أسس والداها مؤسسة «سلام ايلمان» المعنية بتأهيل الشباب للمشاركة في دعم السلام الانساني اثناء الحرب الأهلية في الصومال.

سرعان ما برز دور ايلواد في الصومال، كما تناقلت وسائل الاعلام العالمية اخبارها ليهديها الرئيس الأميركي باراك اوباما زمالة البيت الأبيض الرائدة للقيادات الأفريقية الشابة.

اختيرت ايلمان في قائمة اكثر مئة سيدة مؤثرة في افريقيا، وانضمت لمنظمة كوفي انان بمبادرة «معا»، وهي المنظمة المعنية بمجال مكافحة التطرف والعنف والتي تضم فقط عشرة قيادات شبابية على مستوى العالم.

* هاجر الشريف.. دخلت المجال العام والعمل الانساني وهي في التاسعة عشرة من العمر، اذ تأثرت بشدة بما حدث في ليبيا جراء اندلاع الثورة الليبية عام 2011.

شاركت في تأسيس منظمة «معا نبنيها» في ذاك الوقت بهدف دعم الانتقال السلمي والتحول الديموقراطي في ليبيا، وبعد عامين شاركت في مشروع «شبكة 1325» المكون من العديد من المنظمات الحقوقية ومؤسسات فاعلة في المجتمع المدني في 30 مدينة في ليبيا، وذلك لمناقشة حقوق الانسان وتمكين المرأة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الساسة والقادة من التقرب لأكاديمية نوبل والجهر برغبتهم في الحصول على الجائزة، قدمت المنظمات والجهات المعنية بترشيح مستحقي نوبل للسلام 301 اسم، ومن بين تلك القائمة تعمل هاتان الفتاتان في صمت تام من اجل بناء السلام في مجتمعات اعيتها الحروب ودمرها النزاع وانعدم فيها الأمن.

