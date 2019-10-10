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وجدت دراسة اجراها الباحثون في جامعة تكساس، ان مكملات هرمون التستوستيرون جعلت الناس اكثر اهتماماً بالمبادئ والأدب والأحكام الأخلاقية، ما يشير الى ان تأثير هرمون التستوستيرون على السلوك اكثر تعقيداً مما كان يظن في السابق.

ونفت الدراسة الجديدة جميع الدراسات السيكولوجية «الهرمونية» السابقة، التي ربطت بين ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) بالسلوك العنيف «غير الأخلاقي».

وقال استاذ علم النفس في جامعة تكساس، بيرترام غورونسكي: «اهتمت الأبحاث السابقة بالكيفية التي تؤثر بها الهرمونات على القرارات الأخلاقية من خلال تنظيم نشاط الدماغ بشكل اساس، ولكن التفكير الأخلاقي متجذِّر داخل العوامل البيولوجية العميقة، لذلك غالباً ما يكون من الصعب حل بعض النزاعات الأخلاقية المثيرة للجدل».

على عكس الدراسات السابقة، فوجئ الباحثون بأن اولئك الذين تلقوا مكملات التستوستيرون كانوا اقل اهتماماً بالمصلحة الأكبر، وبدلاً من ذلك اصبحوا اكثر حساسية للمعايير الأخلاقية، ومع ذلك اظهر المشاركون ذوو المستويات العالية من هرمون تستوستيرون طبيعي دون مكملات عكس ذلك اذ اصبحوا اقل حساسية للمعايير الأخلاقية.

وعلق غورونسكي على نتائج الدراسة، قائلا: «تتحدى الدراسة الحالية بعض الفرضيات السائدة حول تأثيرات هرمون التستوستيرون على الأحكام الأخلاقية».

وأكمل: «تؤكد النتائج التي توصلنا اليها اهمية التمييز بين هرمون التستوستيرون الطبيعي الذي يفرزه جسم الانسان والمكملات الصناعية لهرمون التستوستيرون، حيث ان مكملات التستوستيرون اظهرت آثار على الأحكام الأخلاقية يمكن ان تكون عكس آثار التستوستيرون الموجود بشكل طبيعي».

