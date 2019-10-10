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أعلنت الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) افتتاح عيادة متخصصة للشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و25 عاماً يعانون من ادمان على العاب الفيديو.

وسيقوم فريق الأطباء النفسيين وعلماء النفس والممرضون بمساعدة الشباب في التغلب على الادمان، بالاضافة الى ذلك يمكن للمرضى الحصول على استشارات الأطباء عن طريق السكايب ايضا، بحسب صحيفة «الغارديان». وقال رئيس الخدمة الصحية، سايمون ستيفنز: «الاحتياجات الصحية تتغير باستمرار، وبالتالي فان «NHS» لا يمكن ان تقف جانبا، لذلك ستقوم العيادة الجديدة في حل مشكلة متنامية اثرت على العديد من الأطفال والشباب». واعترفت منظمة الصحة العالمية اخيراً ان الادمان على العاب الفيديو هو مرض وأدرجته في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11).

