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حدثت مشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة على متن طائرة تابعة لشركة «ريبابليك أيرويز» في مطار «دينفر» الأميركي.

ورصدت الكاميرات المعركة ، حيث يظهر على مقطع الفيديو الذي يستمر لتسع ثوانٍ، كيف ضربت المضيفة الطيار ثم ابتعدت عنه ثم يلكمها الرجل في البطن ويصفعها على وجهها.

وتم اعتقال الرجل والمرأة بتهمة العنف المنزلي والاعتداء.

وقالت شركة الطيران الإقليمية إنه تم فصل الموظفين من شركة «ريبابليك إيرويز»، وجاء في بيان الشركة: «لقد حققنا في الحادثة الذي شارك فيها اثنان من موظفينا واتخذنا الإجراءات المناسبة بما يتفق مع اعتقادنا بأن هذا السلوك غير مقبول.

كما تبين في وقت لاحق، أن الطيار وليام توماس، البالغ من العمر 36 عاما والمضيفة ماريشا سبورير، البالغة من العمر 29 عاما، كانا عشيقين منذ نوفمبر عام 2018.

