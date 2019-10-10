هلاله محمد عبدالله الخلف العنزي، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: الصباحية، ق4، ش16، م833، ت: 96000413، النساء: الجهراء، النعيم، ق2، ش12، م4، ت: 52555761

جعفر علي عبدالله علي الجعفر، (68 عاماً)، شيع، الدعية، حسينية آل بوحمد، ت: 99560564

فايق عبداللطيف المسباح، (82 عاماً)، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش868، م45، ت: 97878842، النساء: صباح الناصر، ق6، ش45، م16

غنيمه عبدالعزيز الفلاح، أرملة خالد صالح الفلاح، (78 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الفيحاء، ق8، ج89، م1 مقابل مستوصف الفيحاء، ديوان الفلاح، النساء: الخالدية، ق2، ش23، م21

إنا لله وإنا إليه راجعون