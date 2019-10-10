loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


هلاله محمد عبدالله الخلف العنزي، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: الصباحية، ق4، ش16، م833، ت: 96000413، النساء: الجهراء، النعيم، ق2، ش12، م4، ت: 52555761
جعفر علي عبدالله علي الجعفر، (68 عاماً)، شيع، الدعية، حسينية آل بوحمد، ت: 99560564
فايق عبداللطيف المسباح، (82 عاماً)، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش868، م45، ت: 97878842، النساء: صباح الناصر، ق6، ش45، م16
غنيمه عبدالعزيز الفلاح، أرملة خالد صالح الفلاح، (78 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الفيحاء، ق8، ج89، م1 مقابل مستوصف الفيحاء، ديوان الفلاح، النساء: الخالدية، ق2، ش23، م21
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة