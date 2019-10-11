مال وأعمال

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً في فعالية «قوي قلبك» التي نظمتها جمعية القلب الكويتية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب في الأفنيوز، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للقلب الذي ركز هذا العام على العناية بصحة قلب المرأة بهدف توعية النساء بمسببات امراض القلب والوقاية منها.

ولقد عقدت هذه الفعالية بحضور اطباء متخصصين بأمراض القلب، قاموا بتقديم النصائح للجمهور وتعريفهم بالخطوات الصحية التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب والشرايين والتمتع بنمط حياة صحي. كما تضمنت الفعالية مجموعة من النشاطات الرياضية والفحوصات الطبية الأولية التي شملت ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وغيرها الكثير.

ومن جانبه، صرح مدير اول وحدة الاتصال المؤسسي، نواف ناجيا: «نحرص في «KIB» على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تهدف الى نشر التوعية والتأثير الايجابي على المجتمع ولاسيما الصحية منها والتي تسهم في تعزيز اهمية الفحص الدوري ومكافحة الأمراض المتفشية بين افراد المجتمع. موضحاً ان فعالية «قوي قلبك» سلطت الضوء على جانب مهم للغاية وهو توعية النساء خاصة والمجتمع عامة بمسببات امراض القلب والوقاية منها من خلال الكشف المبكر عنها.»

كما اكد ناجيا ان «KIB» يؤمن بدور المرأة المهم في التأثير على المجتمع حيث انها تمثل نصف المجتمع الذي لا يمكننا التقدّم والتطوّر دون الاعتماد عليه، ولذلك دعا كل امرأة الى الاهتمام بصحتها من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة باستمرار حتى تتمكن من اكمال مسيرة العطاء والاستمتاع بأسلوب حياة ومستقبل صحي.

يذكر ان تركيز اليوم العالمي للقلب هذا العام على العناية بصحة قلب المرأة، جاء ليصحح المفهوم الشائع لدى غالبية الناس بأن امراض القلب تصيب الرجال اكثر من النساء وهو امر غير صحيح، حيث ان الجميع معرض للاصابة ان لم يبتعد عن الأسباب والمسببات. كما اكدت الدراسات الطبية على ضرورة الفحص المبكر لقلب المرأة، لأنه بامكان 50% من النساء المصابات بأمراض القلب تفاديها عند الكشف المبكر عنها.

