مال وأعمال

نظم بيت التمويل الكويتى «بيتك» لعملائه من شريحتي التميز والرواد بالتعاون مع موقع «بيلنك» المتخصص ببيع الالكترونيات، يوما من الخصومات، تضمن عرضا خاصا وحصريا وخصما حتى 20 فى المئة بالاضافة الى خصم اخر بقيمة 30 دينارا من اجمالى الفاتورة مقدم من «بيتك»، وذلك استمرارا لسياسته تقديم افضل المزايا للعملاء بمختلف شرائحهم.

وشمل العرض الذي تم على عمليات الشراء اونلاين فقط، مجموعة مختارة من المنتجات الالكترونية بخصم وصل 20% من «بيلنك» على كافة المنتجات المقدمة، بالاضافة الى خصم 30 دينارا من قيمة اجمالي فاتورة العميل مقدم من «بيتك» (بشرط ان لا تقل فاتورة العميل عن 31 دينارا)، مع توصيل مجاني لجميع العملاء في اليوم التالي من الشراء، وقد توافرت كمية محدودة من المنتجات لأول 500 عميل خلال مدة العرض المقررة 24 ساعة اوحتى نفاذ الكمية.

وتعزيزا للتواصل وتاكيدا على الاهتمام بالتقنية، تم ارسال رابط موقع «بيلنك» بالاضافة الى رمز الخصم الخاص وشرح خطوات الاستفادة من العرض الى بريد العميل المسجل في خدمة «بيتك اونلاين» kfh online، وقد تطلب الامر قيام العميل بالتسجيل عبر الخدمة للاستفادة من العرض الذى بدأ الساعة 12 ظهرا الى نفس الموعد فى اليوم التالي.

وغطى العرض مجموعة مميزة ومختارة من المنتجات المعروضة على موقع «بيلنك» والمتاحة للشراء منها: ايباد- فت بت - ساعات ابل وسامسونج - واجهزة المشي وقياس الوزن والضغط - وشاحن الهاتف والطابعة وغيرها.

ويستهدف «بيتك» من خلال هذه الخصومات التي تعبر عن سياسة متواصلة تضع العميل دائما في مقدمة الاهتمامات، التأكيد على ان العميل هو صاحب الاولوية، وله حق التميز على مستوى السوق، كما تتنوع الخصومات لتناسب شرائح العملاء، لتعبر عن حرص «بيتك» على ان تصل مزاياه الى مختلف نواحي اهتمامات وتطلعات العملاء على تعدد احتياجاتهم في الوقت المناسب وبأفضل واسهل وسيلة ممكنة.

