مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية انها وقعت اتفاقية نفطية جديدة مع شركة (شل) للاستكشاف والانتاج بقيمة تبلغ 65 مليون دولار.

وقال المدير العام للمديرية العامة لادارة الاستثمارات البترولية بالوزارة الدكتور سلمان الشيدي في تصريح صحافي ان الاتفاقية مع (شل-عمان) تتعلق بمنطقة الامتياز رقم 55 والبالغة مساحتها 7564 كيلومترا مربعا.

وأوضح ان الاتفاقية تتكون من مرحلتين تمتد الأولى الى اربع سنوات وتلتزم خلالها الشركة بعمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بمساحة الف كيلومتر مربع واربع حفر بعمق لا يقل عن كيلومتر اضافة الى الدراسات المطلوبة مضيفا ان هذه المرحلة تركز على الاستكشاف في المناطق القريبة من السطح في حدود الف متر. وأوضح ان المرحلة الثانية تمتد مدة سنتين وتتضمن ثلاث حفر بعمق الف متر بالاضافة الى المسوحات الزلزالية والدراسات المطلوبة مشيرا الى ان اجمالي حجم الاستثمارات في المرحلتين يبلغ حوالي 65 مليون دولار.

