مال وأعمال

أعلنت «ايمرسون» (Emerson)، احدى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات عن اقامة مؤتمر «ايمرسون العالمي للمستخدمين في اوروبا 2020»، في الفترة من 18 الى 20 مارس المقبل في مدينة ميلانو الايطالية.

وسيشهد هذا الحدث، الذي يقام كل عامين في مركز ميلانو للمؤتمرات، مشاركة عدد كبير من المستخدمين الحاليين والمحتملين لخدمات ومنتجات وتقنيات الأتمتة من شركة «ايمرسون» من مختلف انحاء اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسيستعرض المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «الاكتشاف، التصميم، التسليم»، كيفية مساهمة احدث تقنيات الأتمتة في تحويل العمليات رقمياً وتحسين اداء وكفاءة الأصول.

وسيتم خلال المؤتمر تقديم عدد كبير من العروض التقديمية من قبل المستخدمين، تصل الى اكثر من 300 عرض تقديمي من اكثر من 30 دولة مختلفة حول العالم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالمؤتمرات السابقة التي عقدت في اوروبا، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام الكبير بمؤتمر هذا العام 2020. وسيقوم ممثلون عن 15 قطاعاً، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والنفط والغاز والكيماويات والطاقة والأدوية والصناعة التحويلية، بتقديم عروض تقديمية لاستعراض تجاربهم وابتكاراتهم الناجحة وأبرز التطبيقات الخاصة بمشاريعهم الحالية. وستضم قائمة العارضين، شركات مثل «أدنوك» و«باسف» (و«بريتش بتروليوم» و«داو» و«اي. دي. اف اينرجي» و«اكوينور» و«جي. اي. هيلث كير» و«نوفارتيس» و«سابك» و«شيلو «سودرا سيل» و«توتال» و«يارا».

وقال رويل فان دورين، رئيس المجموعة لقسم حلول الأتمتة لدى «ايمرسون» في اوروبا: «ستكون النسخة الخامسة من سلسلة هذة المؤتمرات والتي ستعقد في اوروبا هي الأكبر والأكثر ابتكاراً حتى الآن. وسيوفر الحدث لممثلي ومندوبي الشركات فرصة كبيرة لاستكشاف احدث التقنيات والخدمات وتبادل افضل الممارسات والتجارب الجديدة لتطبيقها عند عودتهم الى مكاتبهم، فضلاً عن تزويدهم بالمعرفة والخبرة التي ستعمل على تعزيز اداء اعمالهم».

وسيتضمن المؤتمر كلمات رئيسة لكل من رويل فان دورين؛ وريتشارد مورتيمر، نائب رئيس قسم الهندسة في مؤسسة المشاريع العالمية لدى «بريتش بتروليوم» البريطانية؛ وفيديا رامناث، رئيس شركة «ايمرسون اوتوميشن سوليوشنز» في الشرق الأوسط

وافريقيا. كما ستركز عروض المستخدمين التقديمية المكَّونة من 20 مساراً مختلفاً، على مواضيع تتضمن معالجة خسائر الصناعة وتحقيق اهداف اداء العمل؛ وتعزيز السلامة والامتثال؛ وتخفيض التكاليف الرأسمالية والهندسية؛ وزيادة الربحية

من خلال الادارة الفعالة للطاقة؛ واجراء التحسينات المستدامة من خلال تعزيز العمليات؛ ووضع برنامج للصيانة التنبؤية؛ وانشاء مسارات ناجحة لتحديث النظام وادارة والتحكم في العمر الافتراضي؛ وحل التحديات الصعبة المتعلقة بالقياس والتحكم.

