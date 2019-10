مال وأعمال

حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على تقدير عالمي رفيع في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وذلك بفوزها بجائزة «الشرق الأوسط للطاقة» للعام 2019، التي منحتها لأول مرة ثلاث مجلات عالمية مجتمعة هي: Oil&Gas ME و Refining and Petrochemical ME وUtility ME .

وفي حفل أقيم أخيراً في إمارة دبي بحضور نخبة مميزة من المسؤولين في كبرى الشركات النفطية من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن فوز «البترول الوطنية» بالجائزة الأولى في قطاع الصحة والسلامة والبيئة، بعد خوضها منافسة شديدة مع عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا الفوز من خلال تطبيق إلكتروني قدمه مهندس أول سلامة العمليات في الشركة أحمد إسماعيل أحمد، وعرض من خلاله نظاما للمراقبة الإلكترونية ولتقييم أداء معايير السلامة في مصافي الشركة.

وقد انعكس استخدام التطبيق المذكور لمصلحة تحسن مؤشرات الأداء في مجال السلامة في مواقع الشركة المختلفة، فيما نجح نظام المراقبة الإلكترونية في توفير معلومات وتقارير لحظية لمتخذي القرار المعنيين، مكنتهم من تصحيح الأوضاع الغير آمنة، وبالتالي تخفيض عدد الحوادث المحتملة لأدنى معدلاتها.

وتتضمن هذه الجائزة 16 فئة مختلفة، تشمل المسؤولية المجتمعية، والصحة والسلامة والبيئة، والتدريب والمشاريع والخدمات وغيرها. وقد تمت هذا العام إضافة الطاقة المتجددة والبديلة لفئات الجائزة.