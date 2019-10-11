مال وأعمال

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أمس أنها سلمت الطائرة الثالثة من طراز ايرباص A320neo الجديدة إلى شركة طيران السلام العمانية ، وذلك بعد الاتفاق الموقع بين الطرفين لتأجير خمس طائرات A320neo جديدة لمدة تمتد إلى 12 عاماً. تم تسليم أول طائرة A320neo من قبل شركة ألافكو في 31 مايو 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو عادل البنوان انه تم تسليم طائرة ايرباص A320neo الثالثة إلى طيران السلام. ويدل تسليم هذه الطائرة على شراكتنا المستمرة مع طيران السلام، بالاضافة الى التزامنا بتوفير حلول مرنة وفعالة من حيث التكلفة تسهم في تطوير قطاع الطيران العالمي. تبقى طائرة A320neo جزءاً لا يتجزأ من خطط النمو لدينا، وأتوقع أن نرى ارتفاعاً كبيراً في استخدام هذه الطائرة في السنوات القادمة والتي ستظل تشكل حجر زاوية في استراتيجيتنا».

ألافكو هي شركة تأجير طائرات مقرها في الكويت وهي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. تتكون محفظة ألافكو من 63 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ مؤجرة إلى 21 شركة طيران في 13 دولة حول العالم. يتضمن سجل ألافكو 110 طائرات ذات تكنولوجيا حديثة من شركات إيرباص وبوينغ تشمل 56 طائرة A320neo و10 طائرات A321neo و40 طائرة B737 MAX، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات في الفترة ما بين 2019 و 2023.

