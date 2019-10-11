مرأة

كان يا ما كان هناك رجل رزق هو وزوجته بسبعة من الأولاد الذكور وتمنى الزوجان أن يرزقا ببنت ولما أصبحت الزوجة حاملاً للمرة الثامنة أنجبت طفلة شاحبة اللون صغيرة في الحجم.

وطلب الأب يوما من أولاده السبعة إحضار الماء لكي تستحم الطفلة الصغيرة لكن الأولاد السبعة تأخروا في إحضار الماء بسب سقوط الدلو في البئر.

ولما تأخروا على والدهم دعا والدهم عليهم أن يصبحوا جميعا سود مثل سواد لون الفحم ولم يكد الأب ينهي كلامه حتى رأى أولاده السبعة يتحولون لغربان سود تماما.

حزن الزوجان على ما حل لأولادهم السبعة ودعوا الله يوميا أن يذهب ما أصاب أولادهم من هذا الحال السيء، ومرت الأيام وانشغل الوالدان بابنتهما الصغيرة التي كبرت وأصبحت شابة وهي لا تعرف شيئا عن أخوتها السبعة أو عن ما أصابهم.

ويوما ما سمعت من الناس ما حل لأخوتها السبعة وعرفت أنها هي السبب وراء كل ما حدث لهم، فحزنت وبكت وركضت لوالدها ووالدتها وقال الوالدان لابنتهما الصغيرة أن ما حدث مشيئة الله ولا راد لقضاء الله.

لكن الفتاة غرقت في حزنها ودموعها الغزيرة على حال أخوتها السبعة وقررت أن تبحث عنهم في أي مكان كان لعلها تحررهم مما حدث لهم من هذا الحال .

وكان معها خاتم هدية من أبويها وقطعة خبز لكي تأكلها اذا شعرت بالجوع والقليل من الماء لما تشعر بالعطش وحملت معها أيضا ما تجلس عليه لما تتعب من المشي والسير الطويل.

ووصلت الفتاة لآخر مكان في هذا العالم عند الشمس وبسبب حرارة الشمس هربت للقمر الذي كان شديد البرودة وشكله مخيف.

فهربت من القمر وأسرعت للنجوم التي أشفقت على حال الفتاة وكانوا في غاية اللطف معها وأعطت النجمة رجل دجاجة للفتاة لكي تفتح بها باب الجبل المصنوع من زجاج وقالت لها أخوتك يعيشون في الجبل الزجاجي.

وأسرعت الفتاة للجبل الزجاجي وفتحت بابه برجل الدجاجة

