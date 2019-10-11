مرأة

هناك الكثير من الطرق والأساسيات التي يجب اتباعها عندما تفكرين في اللعب مع طفلكِ والتي يجب من خلالها مراعاة عمر الطفل ومدى تأثير تلك الطرق على نفسية الطفل وقدراته.

وقد قام الأخصائيون من قبل بتصنيف الألعاب إلى نوعين احدهما ترفيهي والذي يشعر الطفل من خلاله بالمرح والحماسة والحب، أما النوع الأخر فهو اللعب التعليمي حيث يحتاج هذا النوع إلى الكثير من التفرغ من قبل الوالدين لتعليم الطفل أشياء جديدة عليه من خلال هذه اللعب.

تقدم لكِ 5 نصائح للعب مع الطفل بطرق مفيدة وممتعة:

إمساك الأشياء

في بداية عمر الطفل خاصة عندما يبلغ عمر الشهرين يبدأ في التدرب على الأشياء والإمساك بها كما أن الأشياء التي تكون غير مألوفة بالنسبة له تكون أكثر ما يثير شغفه وتحفزه على التقرب منها ومعرفة ما هي، ومن خلال الاتصال مع الطفل يمكنه الوصول إلى الغرض الذي يرده مما يجعله يكتسب الكثير من الثقة مما أن ذلك يحقق له الانسجام بين الجهاز العقلي والعصبي بداخله.

اكتشاف الألعاب

تكون في تلك المرحلة محاولات الطفل في اكتشاف ما حوله من أروع الألعاب عند الطفل كما أصبحت هناك الكثير من الألعاب المتوفرة بالأسواق خاصة لمن هم في السنة الأولى من عمرهم والتي تتوافق مع جميع مراحل النمو التي يمرون بها، كما توجد الكثير من الألعاب التي تنمي القدرات العقلية والذكاء عند الأطفال كما أنها تعمل على تنمية قدراتهم الحركية والحسية واللفظية.

زيادة التركيز والانتباه:

من خلال اللعب مع الطفل تزيد قدرته على التركيز والانتباه كما يمكنه من تعلم الفنون المختلفة من خلال طرق اللعب المختلفة حيث حيث يتبلور إدراكه وتزيد من خيالاته ويتسع قاموسه المعرفي كلما تقدم مستواه في المهارة والإبداع، كما أن اللعب من الأمور الضرورية التي تساعد على تكيف الطفل مع أهله وعائلته كما انه يساعد أيضًا في تشكيل الثبات الانفعالي لدى الأطفال.

الحذر في اللعب

غالبا ما يأخذ لعب الأطفال في الشهور الأولى من أعمارهم شكلاً عشوائياً حيث يكون الطفل في تلك المرحلة أكثر حماسة للعب والمرح مما يجعله قد يجلعه يطيح بأي شيء تلمسه يده بدون وعي أو ادراك لمخاطر ذلك وقد تكون تلك الأشياء حادة وتسبب أذى كبيراً للطفل أو لأفراد العائلة.

لهذا يجب على الأم أن تكون أكثر حذرًا عند التعامل واللعب مع الطفل وضرورة ترك الطفل في مكان خال تمامًا من أي مخاطر فهو لم تتكون لديه بعد الدراية بكل الأمور التي قد تسبب له الأذى، كما أن أي أشياء صغيرة حوله يمكنه أن يدخلها فمه بسهولة لهذا تجنبي اقتراب طفلكِ من الأدوات الحادة أو العقاقير والأدوية أو مساحيق التنظيف أو اي مواد سامة قد يبتلعها طفلكِ بدون أن تنتبهي له.

الصابون أو المرآة

هناك الكثير من الأساليب والطرق المنزلية التي يمكن استخدامها عند اللعب مع طفلكِ مثل فقاقيع الصابون أو استخدام المرآة الموجودة بالمنزل للمرح والتسلية مع الطفل.

