إضاءات

أكدت الاعلامية ميرا طالب ان تجربتها في فيلم «امنية عُمْر» أثمرت عن عدة عروض أخرى تلتها للمشاركة و لقد عرض عليها اكثر من تجربتين في حين الوقت لم يحالفها للمشاركة وحالياً تستعد للمشاركة في فيلم اماراتي - عراقي وهو فيلم درامي كوميدي سيبدأ تصويره الشهر الحالي.

وعن تجربتها مع «أمنية عُمْر» قالت: كانت تجربة مختلفة عن المجال الذي عرفني الناس به وهو مجال الإعلام وعالم التجميل ولا أخفي عليكم أنني قد استمتعت بتلك التجربة لما وجدت فيه من أمور أخرى في عالم السينما كنت أود الاطلاع عليها والنتيجة انني أحببت التجربة السينمائية ولابد من تكرارها في عمل قادم

وعن العمل في مسلسل درامي قالت: بكل صراحة من خلال تجربتي بفيلم «أمنية عُمْر» أحببت عالم التمثيل ولا أمانع في المشاركة بفيلم أو مسلسل وقد عرض العمل في مسلسل في العام الماضي والذي كان سيعرض على قناة أبوظبي ولكن توقف العمل من قبل شركة الانتاج

وبسؤالها عن كيفية الابتعاد عن التكرار في برامج التي تخص المرأة، قالت : بالفعل هناك تركيز على برامج المرأة وكل مايخص الجمال والتجميل وغيرها من المواضيع وهذا ما يجعل صعوبة في التميز ولكن في الحقيقة تميزي هو محبة متابعيني حيث أركز على المصداقية في المعلومة منذ أكثر من 6 سنوات فاليوم البعض أصبح يركز على معلومات تجارية أما أنا فأعطي المعلومة الطبية وأقدم ايضاً الطب البديل فهناك فئة كبيرة ترغب بالعناية المنزلية والماسكات الطبيعية ومنذ فترة قلية قمت بجولة في اوروبا لتصوير بعض الحلقات لبرنامج كهرمانة والخروج من النمط الطبيعي وايضاً لتهيئة أفكار جديدة.

وأما عن التميز فيما تطرحه وكيف عملت ذلك قالت: فعلاً لا يهمني الانتشار والشهرة بصورة قد تكون سيئة فأنا خريجة صحة وعلم نفس وأيضاً التجميل أي هناك ما أركز عليه غير الميديا واكتفي بمتابعة أقل من البقية لكن فئة محترمة وتقدر وتحترم المثابرين وبكل سهولة انك تكسب محبة الناس بالتواضع والمصداقية وعدم تقديم معلومات تجارية

وبسؤالها فيما إذا كانت تود الاستمرار في نفس مجال تخصصها من ناحية تقديم البرامج أجابت: بالتأكيد وأحرص وأرغب بشدة أن أقدم برنامجاً تجميلياً توعوياً وهادفاً بشكل

مفصل أكثر فالتجميل ازداد جداً في عصرنا الحالي ولكن قلت التوعية ومعرفة الأضرار في المستقبل ونصيحتي في عالم الجمال ان تحذر النساء من المبالغة في التجميل والميك أب لا يظهرن بصورة مبتذلة.

