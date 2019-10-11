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صدحت الفنانة العراقية أمل خضير بمجموعة من أعذب الأغاني العراقية في مركز اليرموك الثقافي.

أقيم الحفل ضمن أنشطة الموسم الثقافي لدار الآثار الإسلامية ووسط حضور مميز من محبي الأغاني العراقية والذين تفاعلوا معها بالتصفيق والهتاف.

وعبرت خضير عن سعادتها بالغناء في الكويت وسط أحلى جمهور وأحلى ناس.

وحرصت الفنانة العراقية على تقديم مجموعة كبيرة من الأغنيات الخالدة في الوجدان لكبار المطربين العراقيين أمثال: ناظم الغزالي، سعدون جابر، ياس خضر، سعدي البياتي، وقحطان العطار. إلى جانب مجموعة من أغنياتها الخاصة بها.

ومن أبرز الأغاني والمواويل التي قدمتها في الحفل:أنا يا طير، فوق النخل، مرينا بكم حمد، خالة شكو، على الميعاد أجيتك، يا نبعة الريحان، هذا الحلو كاتلني يا عمة، مروا على الحلوين، موال أنا بهذا العمر حبيت، ثم كان مسك الختام «طالعة من بيت أبوها».

