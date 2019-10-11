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توفي المخرج التونسي شوقي الماجري، صباح أمس، في أحد مستشفيات القاهرة عن 58 عاما. ووجه محمد ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر ولوزير الثقافة التونسية، من أجل تسريع نقل جثمانه إلى تونس.

وأشار إلى أن المخرج أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، ونقل إلى المستشفى حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى وفارق على إثرها الحياة. ولد الماجري في مطلع نوفمبر 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سورية، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة، ثم انتقل للعيش في القاهرة.

درس الماجري الإخراج في بولندا وقدم عددًا من الأفلام القصيرة، والمسلسلات ومن أشهرها: أخوة التراب، الاجتياح، أبناء الرشيد، أبو جعفر المنصور، نابليون والمحروسة، ودقيقة صمت.

وكان متزوجًا من الفنانة الأردنية صبا مبارك قبل أن ينتهيا إلى الطلاق، ولديهما ابن واحد هو عمار.

