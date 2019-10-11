إضاءات

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان الدورة الـ7 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام بعرض فيلم «لست وحيدا» للمخرج الأردني أشرف العبادي وذلك بحضور وزير الثقافة ووزير الشباب الاردني د. محمد أبو رمان كما عرض في الافتتاح الذي أقيم على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي الفيلم الفرنسي «الفريسة». وكرم المهرجان في الافتتاح الفنان زهير النوباني، كما احتفى بفنانتين هما ألفت عمر وفاطمة الصفي ويعرض المهرجان الذي يمتد حتى 13 أكتوبر 28 فيلما من دول عربية وأجنبية تتنافس 10 أفلام منها على جوائز الدورة. وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الفنانة عبير عيسى وعضوية الأكاديمي علي ربيعات والمخرج خلف العنزي والناقد رامي عبدالرازق.

واعتبر وزير الثقافة وجود ثلاثة أفلام أردنية ضمن المسابقة في دورة هذا العام «تقدماً جيداً ومؤشراً على أن صناعة الأفلام في الأردن تسير إلى الأمام، وخلال الأعوام القادمة ستشهد المزيد من التقدم». وقال إن المهرجان يشكل فرصة للجمهور الأردني في العاصمة، وباقي المحافظات للاطلاع على ثقافة البلدان المشاركة، والقصص المبنية عليها هذه الأفلام، وفرصة لصناع الأفلام الأردنيين للاستفادة من هذه التجارب في تطوير أدواتهم الفنية والدرامية.

وأشاد بدور الفنان الأردني زهير النوباني، وبجهود اللجنة القائمة على تنظيم المهرجان خلال الفترة الماضية.

كما عرض فيلم قصير من إنتاج وزارة الثقافة بعنوان «رسول القرى» كتبه الروائي أحمد الطراونة، وأخرجه ابراهيم العامري عن الفنان زهير النوباني، بين فيه مسيرته الفنية منذ أكثر من 50 عاما، وأعماله الفنية والدرامية، وحضوره المميز في المشهد الفني المحلي والعربي. ويقام على هامش المهرجان ورشة في التصوير والإضاءة للمخرج محمد علوان وتعرض ستة أفلام هي «مرشح للانتحار» من المغرب، و«أولغا» من الأروغواي، و«السحب» من أميركا، و«يا أبي» من العراق، و«أنين» من بنغلادش، و«ألم» من إندونيسيا.

